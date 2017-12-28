LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri 69 iş yerini denetledi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) belediye sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren işletmelere yönelik denetimlerine ara vermeden devam ediyor.
LTB Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin 11-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği rutin denetimlerde 69 işyeri denetlendi. Denetimler sonucunda 1 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.
Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 8 İlkokul, 1 Öğrenci Yurdu, 4 Eğitim Merkezi, 7 Kuaför ve Berber Salonu, 8 Kafeterya, 7 Gıda İmalathanesi, 12 Restoran, 2 Bar, 2 Off Licence, 11 Market, 1 Dernek Lokali, 1 Park Büfesi, 3 Balık Satış Yeri, 1 Süt Ürünleri İmalathanesi, 1 Kasap