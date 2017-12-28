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LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri 69 iş yerini denetledi

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LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri 69 iş yerini denetledi, bir iş yerine uyarı verdi...

28 Aralık 2017 Perşembe 11:26
LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri 69 iş yerini denetledi
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) belediye sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren işletmelere yönelik denetimlerine ara vermeden devam ediyor. 

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin  11-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği rutin denetimlerde 69  işyeri denetlendi. Denetimler sonucunda 1 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi. 

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 8 İlkokul, 1 Öğrenci Yurdu, 4 Eğitim Merkezi, 7 Kuaför ve Berber Salonu, 8 Kafeterya, 7 Gıda İmalathanesi, 12 Restoran, 2 Bar, 2 Off Licence, 11 Market, 1 Dernek Lokali, 1 Park Büfesi, 3 Balık Satış Yeri, 1 Süt Ürünleri İmalathanesi, 1 Kasap

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