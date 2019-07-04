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LTB, Haspolat ve Hamitköy şubelerinde de hizmet veriyor

 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Hamitköy ve Haspolat’ta bulunan şubelerinde de hizmet veriyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:22
LTB, Haspolat ve Hamitköy şubelerinde de hizmet veriyor

LTB’den yapılan açıklamaya göre, belediyenin, Hamitköy’de Orbay Sokak No:13 (Hamitköy İlkokulu arkası)ve Haspolat’ta Barış Caddesi No:12’de (Haspolat Muhtarlığı yanında) yer alan şubelerinde, fatura, emlak vergisi ve trafik cezası ödemeleri yapılabiliyor. Buralarda ayrıca vatandaşların şikayetleri ve LTB etkinlikleri için başvuru kayıtları konularında da hizmet veriliyor.

Her iki şubede de veznelerin Pazartesi-Salı-Çarşamba-Cuma günleri 08.00-13.00 saatleri arasında, perşembeleri de 08.00-12.30 ile 13.00-16.30 saatleri arasında hizmet verdiği belirtildi.

Şubelerde, özel gereksinimli bireyler için binaya engelli erişimi sağlandığı ve personelin de yardımcı olduğu ifade edildi.

Ayrıca Hamitköy Hizmet Şubesi’ne yerleştirilen kitap okuma noktasının Haspolat şubesine de yerleştirileceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
LTBHaspolat
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