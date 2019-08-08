LTB ile Alzheimer Derneği iş birliği yapıyor

Dernek yetkilileri ziyarette LTB ile iş birliği içerisinde yürütülecek projelerini LTB Başkanı Harmancı’ya aktardı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamayan göre, LTB’nin Yaşlılara Hizmet Birimi’nin yürüttüğü başarılı çalışmalarından ötürü Başkan Harmancı’ya teşekkür eden dernek yetkilileri, Alzheimer hastaları ve aileleri için de LTB ile iş birliği yaparak, hastaların yaşadıkları zorlukları bir nebze de olsa rahatlatma amacında olduklarını dile getirdi.

LTB Başkan Mehmet Harmancı, Yaşlılara Hizmet Birimi’nden iki personelin Alzheimer Derneği’nin düzenleyeceği eğitimlere katılacağını belirterek dernek çalışmalarına LTB olarak her zaman katkı sağlamaya ve iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.