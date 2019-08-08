Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka tüketin
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka...
TFF açıkladı! Süper Kupa'nın saati değişti!
TFF, Süper Kupa’nın saatini değiştirdi!
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?

LTB ile Alzheimer Derneği iş birliği yapıyor

Alzheimer Derneği yönetim kurulu üyeleri ilk ziyaretini Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’ya gerçekleştirdi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:18
LTB ile Alzheimer Derneği iş birliği yapıyor

Dernek yetkilileri ziyarette LTB ile iş birliği içerisinde yürütülecek projelerini LTB Başkanı Harmancı’ya aktardı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamayan göre, LTB’nin Yaşlılara Hizmet Birimi’nin yürüttüğü başarılı çalışmalarından ötürü Başkan Harmancı’ya teşekkür eden dernek yetkilileri, Alzheimer hastaları ve aileleri için de LTB ile iş birliği yaparak, hastaların yaşadıkları zorlukları bir nebze de olsa rahatlatma amacında olduklarını dile getirdi.

LTB Başkan Mehmet Harmancı, Yaşlılara Hizmet Birimi’nden iki personelin Alzheimer Derneği’nin düzenleyeceği eğitimlere katılacağını belirterek dernek çalışmalarına LTB olarak her zaman katkı sağlamaya ve iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
LTB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalkanlı - Çamlıbel yolunda ölümlü kaza
Kalkanlı - Çamlıbel yolunda ölümlü kaza
Anastasiadis: Enerji konusunda ortak komiteye sıcak bakılmayacak
Anastasiadis: Enerji konusunda ortak komiteye sıcak bakılmayacak
Güneşköy Kavşağı’nda ölümlü kaza!
Güneşköy Kavşağı’nda ölümlü kaza!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim