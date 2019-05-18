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LTB ile Güney Lefkoşa Belediyesi yaşlılar için kaynaşma yemeği düzenledi

18 Mayıs 2019 Cumartesi 14:54
LTB ile Güney Lefkoşa Belediyesi yaşlılar için kaynaşma yemeği düzenledi
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Güney Lefkoşa Belediyesi tarafından organize edilen ve Lefkoşa’nın kuzey ve güneyinden yaşlıların bir araya geldiği kaynaşma yemeği düzenlendi.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı geleneksel olarak düzenlenen yemekte yaşlılarla bir araya geldi. 

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Harmancı yemekte yaptığı konuşmada, adada acıların, sevinçlerin, üzüntülerin ve gülümsemelerin ortak hissedildiğinde daha anlamlı olduğunu söyledi. 

Bandabuliya’da düzenlenen ve her iki belediyeden bazı belediye meclis üyelerinin de katıldığı etkinlikte yemekler LTB Paylaşım Mutfağı personeli tarafından hazırlandı. Müzik dinletisinin de sunulduğu yemekte LTB tarafından yaşlılara çiçek dağıtıldı.

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Anahtar Kelimeler:
LTBGüney Lefkoşa BelediyesiYaşlılarKaynaşma YemeğiHaberGündemKıbrıs
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