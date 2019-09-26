LTB ile Mersin Yenişehir Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Mersin Yenişehir Belediyesi arasında dostluğu ve dayanışmayı geliştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ortak projelerin hazırlanması ve uygulanmasında iki şehrin yönetiminin karşılıklı anlayış ve güvene dayalı ortaklığının önemini göz önünde bulundurmayı amaçlayan protokole, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit imza koydu.

Protokol ile, her iki taraf da yurttaşları arasında iletişimi geliştirmek, eşitlik ve mütekabiliyet ilkelerine bağlı kalarak; kültür, sanat, sosyal belediyecilik, toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk hakları, engelli hakları, sağlık, eğitim, spor, uluslararası ilişkiler ve tanıtım faaliyetleriyle ilgili iş birliği yapacak.

Ayrıca, kentsel tasarım, hayvan hakları ve diğer ilgili alanlarda karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunularak ve ortak etkinlikler düzenlenecek ve belirlenecek konularda uzman gruplarla ortak çalışmalar yapılacak.

HARMANCI: “HER İKİ ŞEHİR VE ŞEHİRDE YAŞAYANLAR İÇİN FAYDALI OLACAK”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuyla ilgili açıklamasında, Yenişehir Belediyesi’nin gün geçtikçe gelişen dinamik belediyelerden biri olduğunun altını çizdi ve Başkan Özyiğit döneminde belediye meclis üyelerininde katkıları ile bu ivmenin katlanarak süreceğine inandığını söyledi.

Başkan Harmancı, “Tüm ekiplerimizin biraraya gelmesini, kardeşlik duygularını pekiştirmesini, insanlığa, Kıbrıs’a ve Türkiye halkına hep birlikte daha iyi bir yaşamı kılmaları için çalışma gerçekleştirmelerini dilerim. Çocukların, gençlerin, engellilerimizin kadınlarımızın ve tüm şehri paylaşan insanların bu iş birliğinden faydalanmasını diliyoruz” diye konuştu.

İmza töreninin ardından LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e Girne Kapısı’nı simgeleyen anı plaketi takdim etti.