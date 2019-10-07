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LTB ile Mersin Yenişehir Belediyesi İş birliği protokolü imzaladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Lefkoşa İzcilik Derneği (LİDER) arasında izciliğin tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacı ile iş birliği protokolü imzalandı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 14:50
LTB ile Mersin Yenişehir Belediyesi İş birliği protokolü imzaladı

Protokole LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Lefkoşa İzcilik Derneği Başkanı Bakiye Lord imza koydu.
LTB’den verilen bilgiye göre, hazırlanan protokol, Lefkoşa’da yürütülecek izcilik faaliyetlerine destek olmak, izcilerin sosyal sorumluluk bilincini geliştirip, iş birliği içinde başkent Lefkoşa’ya faydalı olacak etkinlikler düzenlemeyi amaçlıyor.  
LTB Başkanı Mehmet Harmancı Lefkoşa İzcilik Derneği ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, protokol ile güzel ve verimli çalışmalar yapılacağını söyledi. 
LTB olarak gerek sportif gerekse de kültürel alanda çocuklara yönelik aktivitelere büyük önem verdiklerini önemle vurgulayan Harmancı, bu iş birliğinin de tüm paydaşlar açısında fayda sağlayacağını belirtti. 
Lefkoşa İzcilik Derneği Başkanı Bakiye Lord da, LTB ile işbiliği protokolü imzalamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Başkan Harmancı’ya teşekkür etti.
Dernek olarak amaçlarının izcilik ile çocuk ve gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu ifade eden Lord, ülkede izciliğe elverişli birçok alan olduğunu söyledi. 
Lord, izci gönüllülüğüyle hayat boyu devam eden bir yaşam tarzı yaratmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
LTB
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halil 2019-10-07 15:08:41

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