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LTB ile Near East Bank Ltd. arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Lefkoşa Türk Belediyesi ile Near East Bank Ltd. arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

28 Kasım 2017 Salı 12:15
LTB ile Near East Bank Ltd. arasında işbirliği anlaşması imzalandı
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yurttaşların fatura ödemelerine kolaylık sağlamak adına bankalar ile yaptığı iş birliği kapsamda Kooperatif Merkez Bankası, Garanti Bankası ve Ziraat Bankası’nın ardından Near East Bank Ltd. ile de iş birliği anlaşması imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sözleşmeye Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile Near East Bank Ltd. Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap imza attı.

Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait su, trafik cezası ve emlak vergisi gibi ödemelerin tahsilatları bankanın ülke çapındaki tüm şubelerinden ya da  web sayfasından, banka müşterileri tarafından internet bankacılığı aracılığı ile sağlanabilecek. 

Ayrıca banka müşterileri verecekleri otomatik ödeme talimatları sayesinde LTB faturalarını düzenli olarak ödeyebilecekler. 

Banka müşterisi olmayan LTB aboneleri ise, yine ülke genelindeki tüm Near East Bank Ltd. şubelerinden fatura ödemelerini gerçekleştirebilecek.

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