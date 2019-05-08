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LTB İle Sanayi Odası, Sanayi Bölgesi’nin Durumunu Masaya Yatırdı

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Sanayi Bölgesi’nin yeni bir yapıya dönüştürülmesi ve LTB-Sanayi Odası arasında bir teknik komite kurulması konularını ele aldığı bir görüşme gerçekleştirdi.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 11:34
LTB İle Sanayi Odası, Sanayi Bölgesi’nin Durumunu Masaya Yatırdı
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LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, KTSO’nı ziyaret etti. Odanın 33. genel kurulda seçilen Candan Avunduk başkanlığındaki yeni yönetim kurulunu tebrik eden Harmancı, LTB’nin başkent Lefkoşa’da yeni geçiş kapılarının açılması konusundaki görüşlerini oda yetkilileriyle paylaştı. 

Görüşmede; “Sanayi bölgesinin durumu ve yapılması gerekenler, sanayideki telli bölge, LTB-Sanayi Odası arasında bir teknik komite kurulması” konuları da görüşüldü. 
LTB Başkanı Harmancı, ülke için, ekonomik yaşam için çok önemli bir kuruluş olan Sanayi Odasının 33. Genel Kurulunda seçilen Candan Avunduk başkanlığındaki yeni yönetim kurulunu tebrik etti ve yeni dönemdeki çalışmalarında başarılar diledi. 

Harmancı, belediyenin daha önce olduğu gibi başta Lefkoşa Organize Sanayi bölgesi olmak üzere birçok konuda oda ile işbirliğini sürdüreceğini ifade ederek, bu işbirliğiyle çok yararlı sonuçlar almalarının mümkün olduğunu kaydetti. Harmancı, bu konuda LTB ile KTSO’nun ortak bir komite kurmasını önerdi. 

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Sanayi bölgesinin yeni bir yapıya dönüştürülmesi ihtiyacının yıllardır ortada olduğunu ama bunun bir türlü hayata geçemediğini söyleyen Harmancı, “Sanayi Bölgesi’nin yenilenmesi Belediye Reformu’nun bir parçası haline gelirse finansını kendi yaratacağı bir modelde çözülebilir. Tüm paydaşlar ile işbirliği içinde çok iyi bir Sanayi Bölgesi yaratılabilir” görüşünü dile getirdi. 

Açıklamada, Kuzey ve Güney Lefkoşa’da geçiş kapılarının artırılması ve bu sayede geçişlerin ve trafiğin rahatlaması amacı ile Lefkoşa Rum Belediyesi ile görüş birliğine varmasının ardından çeşitli temaslar yürüten LTB’nin, Sendikal Platform üyeleri ile başlattığı ortak sivil bir inisiyatif oluşturulması önerisini bu kez de Sanayi Odası’na aktardığı belirtildi. 

Devlet yetkilileri ile yaptığı görüşmeler sonrasında STÖ’ler ile yerel diplomasi trafiği başlatan LTB Başkanı Harmancı, her geçen gün ihtiyacı daha da fazla artan Lefkoşa’da yeni geçiş kapılarının açılması ile ilgili inisiyatif başlattıklarını ve tüm ilgili kurum-kuruluşlarla hep birlikte bu talebin daha da güçleneceğine vurgu yaptı. 
Mağusa kapısının araçlı geçişlere, Baf kapısının ise yaya geçişlerine açılmasının kendileri için öncelikli olduğunun altını çizen Harmancı, bunun acil bir ihtiyaç ve zorunluluk olduğunu da sözlerine ekledi.

LTB açıklamasında, Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk’un da “LTB Başkanı Harmancı’ya ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, Sanayi bölgesiyle ilgili sürekli bir şeyler yapalım dediğini ve bunu söylemde bırakmayarak eyleme ve faaliyete döktüğünü ifade ettiği” belirtildi. 

Açıklamada, “Ortak komite önerisinin çok önemli olduğunu, belli zamanlarda değerlendirmeler yapılmasının ikili ilişkilere çok büyük bir katkısı olduğunu vurgulayan Avunduk’un, yeni kapıların açılması konusuna da sıcak baktıklarını kaydettiği” ifade edildi. 

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