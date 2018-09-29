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LTB ile YDÜ'den Surlariçi ve Haspolat'ta ücretsiz ingilizce kursları...

29 Eylül 2018 Cumartesi 12:29
LTB ile YDÜ'den Surlariçi ve Haspolat'ta ücretsiz ingilizce kursları...

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen ve Haspolat’taki çocuklara ücretsiz İngilizce dersleri verilmesi ile ilgili Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile yapılan protokolün, bu yıl genişletilerek yenilendiğini duyurdu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Haspolat’ın yanı sıra Surlariçi’nde de ücretsiz İngilizce kursları düzenlenmesi sağlanırken, konuyla ilgili yeni protokol LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile YDÜ Rektörlüğü adına Doç. Dr. Mustafa Kurt tarafından imzalandı.

Protokolle; Haspolat ve Surlariçi’nde ikamet eden 9 - 11 yaş aralığındaki çocukların 2018 - 2019 Öğretim Yılı boyunca okul müfredatlarına uygun olacak şekilde ücretsiz İngilizce kurs alma imkanı sağlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
LTBYDÜHaber
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