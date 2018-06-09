LTB imdatlarına koştu

Havadis'ten Kardelen Göksu'nun haberine göre, Hamitköy’de Cumhuriyet Sokak’ta özel bir mülk altından geçen su borularının patlaması sonucu sokak adeta sular altında kaldı.

Bölge sakinlerinin ihbarını değerlendiren Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri, borulara müdahale etti ve sorunlu boruyu değiştirdi ancak çalışmalar nedeni ile açılan çukur, yeniden bir sorun çıkması halinde anında müdahale edilebilmesi için bir süre kapatılmadı.

Cumhuriyet Sokak sakinleri bu kez açık bırakılan çukur nedeni ile huzursuzluk yaşadı, bölgede ikamet eden aileler uzun süre çocuklarının sokakta oynamalarına izin vermedi. Arazi sahibi bir süre sonra açılan çukuru toprak ile doldurdu.

Cumhuriyet Sokak sakinleri tam rahat bir nefes alacakken bu kez de sokağın karşı tarafındaki su boruları patladı, birçok evin bahçesi adeta göl oldu.

Uzun bir süre de bu sorunla boğuşan Cumhuriyet Sokak sakinlerinin yardımına yine belediye koştu. Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri, önceki gün bölgede çalışma yaptı ve bazı evlerin gölete dönüşmesine neden olan arızayı giderdi. Mahalleli de huzura erdi.