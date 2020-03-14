LTB, Lefkoşa’daki devlet dairelerini ilaçlıyor

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 3 ekip halinde dünden itibaren belli bir program çerçevesinde ilaçlamaları gerçekleştiren LTB Halk Sağlığı Şubesi’ne bağlı Çevre Sağlığı Birimi personeli; bakanlıklar ve kamu kurumlarında yoğun olarak kullanılan yerleri ilaçladı.

Geriye kalan devlet kurumlarının ilaçlama çalışmaları da LTB tarafından yapılmaya devam edilecektir.