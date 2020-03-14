LTB, Lefkoşa’daki devlet dairelerini ilaçlıyor

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 3 ekip halinde dünden itibaren belli bir program çerçevesinde ilaçlamaları gerçekleştiren LTB Halk Sağlığı Şubesi’ne bağlı Çevre Sağlığı Birimi personeli; bakanlıklar ve kamu kurumlarında yoğun olarak kullanılan yerleri ilaçladı.
Geriye kalan devlet kurumlarının ilaçlama çalışmaları da LTB tarafından yapılmaya devam edilecektir.
Son Güncelleme: 14.03.2020 16:26
Lütfen ilaçlama ve hijyenik çalışma önceliğinizi halkın yoğun olduğu alanlar için kullanın.
Kapatılan ve çalışma olmayan boş kalacak olan devlet dairlerini ilaçlamak yerine,
İzdiham yaşanılan marketleri ilaçlasanız daha mantıklı değil mi?