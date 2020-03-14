Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

LTB, Lefkoşa’daki devlet dairelerini ilaçlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB), başkent Lefkoşa’da bulunan devlet dairelerini teker teker dezenfekte malzemesiyle ilaçlama çalışması yapıyor.

14 Mart 2020 Cumartesi 14:55
803 Okunma
LTB, Lefkoşa’daki devlet dairelerini ilaçlıyor

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 3 ekip halinde dünden itibaren belli bir program çerçevesinde ilaçlamaları gerçekleştiren LTB Halk Sağlığı Şubesi’ne bağlı Çevre Sağlığı Birimi personeli; bakanlıklar ve kamu kurumlarında yoğun olarak kullanılan yerleri ilaçladı.

Geriye kalan devlet kurumlarının ilaçlama çalışmaları da LTB tarafından yapılmaya devam edilecektir.

Son Güncelleme: 14.03.2020 16:26
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKKTC KoronavirüsKoronavirüsLTBIlaçlamaLefkoşa Türk Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
corona 2020-03-14 15:24:23

Lütfen ilaçlama ve hijyenik çalışma önceliğinizi halkın yoğun olduğu alanlar için kullanın.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
corona 2020-03-14 15:19:25

Kapatılan ve çalışma olmayan boş kalacak olan devlet dairlerini ilaçlamak yerine,
İzdiham yaşanılan marketleri ilaçlasanız daha mantıklı değil mi?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Toplu taşıma durdu
Toplu taşıma durdu
Tabipler Birliği Başkanı Gürkut, başbakanlığa toplantıya çağrıldı
Tabipler Birliği Başkanı Gürkut, başbakanlığa toplantıya çağrıldı
KIB-TEK’ten yanıt
KIB-TEK’ten yanıt
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim