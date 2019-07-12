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LTB'nin yeşil odaklı kararı sayesinde fidanlar ekiliyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin şehrin yeşil ihtiyacına önemli katkı sağlayacak kararı hayata geçmesi ile beraber için olumlu sonuçlar vermeye başladı.

12 Temmuz 2019 Cuma 13:58
LTB'nin yeşil odaklı kararı sayesinde fidanlar ekiliyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Park Bahçeler ve Trafik Şubesi tarafından 17 Haziran 2016 tarihinde Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komitesi’ne sunulan inşaat izinleri aşamasında şehrin yeşil alan ve gölge ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışma, komite tarafından son haline getirilerek Belediye Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmişti.

108 FİDAN DİKİLDİ, 68 FİDAN LTB FİDANLIĞINA TESLİM EDİLDİ

Bu kapsamda Temmuz 2017- Mart 2019 arasında inşaat onayı alan 71 parselde, parsellerin kaldırım sınırına 108 adet uygun tür ve boyutta fidan dikildi.

Fidan dikiminin teknik olarak uygun olmadığı noktalar için 68 adet fidan şubeye teslim edildi, bu fidanlar bölgelerdeki yeşil alan çalışmalarında kullanıldı.

Kaymaklı bölgesi için alınan 25 adet zeytin fidanı Yeşil Sokak’taki yeşil alana bölge muhtarlığı ile iş birliğinde dikildi.

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Anahtar Kelimeler:
LTBHaberKKTC
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