Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Sanal alemin son fenomen oyunu PUBG yasaklandı!
Fenomen oyun PUBG yasaklandı!
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra insanı geride bırakabilir'
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra...
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!
Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu
Toshiba adını değiştirdi!

LTB Online Ödeme Sitesi’nin İngilizcesi yayında

15 Nisan 2019 Pazartesi 11:07
LTB Online Ödeme Sitesi’nin İngilizcesi yayında
banner44

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) yurttaşların belediyeye ilişkin ödemelerini internetten hızlı ve kolayca yapabilmeleri için hizmete sunduğu online ödeme sitesinin İngilizce versiyonunu hizmete sundu.

banner41
LTB’ye ait su faturaları, dönemsel su faturaları, emlak vergisi ve trafik cezalarının kredi kartı ile internetten ödenmesini sağlayan site, bundan böyle şehirde yaşayan yabancı öğrenciler ve kişilere de hizmet verecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ilişkin faturaların sadece LTB veznesinden değil, farklı bankalardan ve mecralardan ödenmesi için yaptığı çalışmalarını genişleten LTB’nin online ödeme sitesinin İngilizcesine www.ltbonline.org adresinden ulaşılabiliyor.

LTB’ye ait faturalar online ödeme sitesi ile LTB binası önünde bulunan ve 7/24 hem Türkçe hem İngilizce olarak hizmet veren ödeme noktasından kredi kartı ile ödenirken Asbank, Capital Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Koop Bank, Yakın Doğu Bank ve Ziraat Bankası şubelerinden ödemeler yapılıp ayrıca otomatik ödeme talimatı verilebiliyor. (BRT/MAIL)

banner22
Anahtar Kelimeler:
LTBOnline Ödeme Sitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Harnup Yetiştiriciliği Eğitimi düzenleniyor
Harnup Yetiştiriciliği Eğitimi düzenleniyor
Güney Kıbrıs'ta Taş ocağında kadın cesedi bulundu
Güney Kıbrıs'ta Taş ocağında kadın cesedi bulundu
“Kadın girişimciler teşvik edilmeli”
“Kadın girişimciler teşvik edilmeli”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim