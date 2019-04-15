LTB Online Ödeme Sitesi’nin İngilizcesi yayında

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) yurttaşların belediyeye ilişkin ödemelerini internetten hızlı ve kolayca yapabilmeleri için hizmete sunduğu online ödeme sitesinin İngilizce versiyonunu hizmete sundu.

LTB’ye ait su faturaları, dönemsel su faturaları, emlak vergisi ve trafik cezalarının kredi kartı ile internetten ödenmesini sağlayan site, bundan böyle şehirde yaşayan yabancı öğrenciler ve kişilere de hizmet verecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ilişkin faturaların sadece LTB veznesinden değil, farklı bankalardan ve mecralardan ödenmesi için yaptığı çalışmalarını genişleten LTB’nin online ödeme sitesinin İngilizcesine www.ltbonline.org adresinden ulaşılabiliyor.

LTB’ye ait faturalar online ödeme sitesi ile LTB binası önünde bulunan ve 7/24 hem Türkçe hem İngilizce olarak hizmet veren ödeme noktasından kredi kartı ile ödenirken Asbank, Capital Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Koop Bank, Yakın Doğu Bank ve Ziraat Bankası şubelerinden ödemeler yapılıp ayrıca otomatik ödeme talimatı verilebiliyor. (BRT/MAIL)