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LTB Paylaşım Mutfağı’na katkılar sürüyor

Paylaşım Mutfağı’na bir destek de Şehit Ruso Ortaokulu, Hasan Cafer İlkokulu ( Ozanköy ) , Girne Amerikan Koleji ve  KKTC Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği ve Çarşı Kıbrıs’tan geldi.

01 Haziran 2018 Cuma 13:38
LTB Paylaşım Mutfağı’na katkılar sürüyor

Başkentte ihtiyaçlı 160’a yakın bireyin günlük bir öğün yemek ihtiyacını karşılayan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Paylaşım Mutfağı’na bir destek de Şehit Ruso Ortaokulu, Hasan Cafer İlkokulu ( Ozanköy ) , Girne Amerikan Koleji ve  KKTC Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği ve Çarşı Kıbrıs’tan geldi.

LTB Paylaşım Mutfağı tüm hijyen kurallarına uyumlu olarak çalıştırılmakta ve haftalık menüler gönüllü diyetisyenlerden  destek alınarak hazırlanmakta.

Paylaşım Mutfağı’nda Sosyal Hizmetler Dairesi ve Mülteci Hakları Derneği iş birliği içerisinde yoksulluk sınırı altında olan ayrımsız herkese ve mültecilere haftanın 5 günü bir öğün yemek pişiriliyor.

Ayrıca ulaşım imkanı olmayan bireylere LTB personeli  tarafından haftanın 5 günü evlerine yemek dağıtımı yapılmakta.

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vatandaş 2018-06-01 14:01:09

Yaşayın siz çocuklar. Küçükken öğrenin iyi insan olmayı. Bu arada mültecilere kim nerede bakar nasıl beslenirler. onlara gıda yardımı yapılabilir mi öğrensek iyi olur. Hepimiz yardım etmek isteriz.

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