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LTB Paylaşım Mutfağı’nda “sağlıklı paylaşım”…

24 Ağustos 2018 Cuma 16:39
LTB Paylaşım Mutfağı’nda “sağlıklı paylaşım”…

LTB’nin surlariçinde başlattığı İngilizce kurslarına katılan çocuklar, belediyenin Bandabuliya çarşısındaki Paylaşım Mutfağı’nı ziyaret ederek, oradaki personelle birlikte yemekler hazırladı. LTB Başkanı Harmancı da çocuklara katılarak birlikte zaman geçirdi.

LTB’den verilen bilgiye göre, çocuklar, uzman diyetisyen Aysel Kanioğluları eşliğinde önce tarihi Bandabuliya çarşısında meyve alışverişi yaptı, ardından da LTB Paylaşım Mutfağı’na geçerek, birlikte sağlıklı ara öğünler hazırladı. Çocuklara dengeli beslenme konusunda bilgiler veren Kanioğluları, meyve tüketiminin önemine vurgu yaparken, Harmancı da çocukların hazırlıklarına yardımcı oldu ve hazırlanan öğüne eşlik etti.

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