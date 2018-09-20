LTB Ritmo’rkestra grubu çalışmalarına başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Engellemeyen Lefkoşa Birimi ve Mavi Sanat Çocuk Atölyesi işbirliğinde özel gereksinimli bireylere yönelik “Ritmo’rkestra”sının çalışmalarına başlandı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Özel gereksinimli bireylerden oluşturulacak orkestraya yönelik ilk çalışma geçtiğimiz hafta Müzik Eğitmeni ve Ritmoterapi alanında çalışmalar yürüten Uzman Ezgi Bertiz’in eğitmenliğinde Mavi Sanat Çocuk Atölyesi’nde gerçekleştirildi.

Yerel yönetimlerde bir ilke imza atılan özel gereksinimli bireylerden oluşturulacak Ritmo’rkestra çalışmaları ücretsiz olup, her hafta Salı günü 14:00-16:00 saatleri arasında yapılacak.

Orkestraya katılmak ve çalışmalarla ilgili bilgi almak isteyenler, detaylı bilgi ve kayıt için 0548 852 0582 numaralı telefonu arayabilecekler.