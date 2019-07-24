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LTB Sanayi Bölgesi’nde temizlik yapacak

24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:46
LTB Sanayi Bölgesi’nde temizlik yapacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), şehir genelinde düzenli olarak sürdürdüğü temizlik çalışmalarına ek olarak, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde kapsamlı temizlik çalışması başlatıyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda 27 Temmuz Cumartesi ve 28 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek temizlik çalışmalarında birikmiş tüm katı atıklar temizlenecek.

LTB ayrıca, iş yeri sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları ve temizlik çalışmalarının belirlenen sürede tamamlanması için yol kenarlarında ve kaldırım üstlerinde atılmasını istemedikleri malzemelerini kendi alanlarına kaldırmaları çağrısında bulundu.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
LTB
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