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LTB su faturalarına yeni düzenleme getirdi

LTB konutların Şubat ayı kullanımının yüzde 80’ini ve iş yerlerinin yüzde 50’sini faturalandıracak...

03 Nisan 2020 Cuma 11:53
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LTB su faturalarına yeni düzenleme getirdi

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) gerek içinden geçinilen süreçte yurttaşların yaşadığı ekonomik zorlukları dikkate alarak gerek toplum sağlığını göz önünde bulundurarak su sayacı okuması ve fatura dağıtım işlemlerini geçici bir süreliğine durdurdu.

Covid-19 virüsunun Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmesi ve hükümetin aldığı kısmi sokağa çıkma kararı sonrasında yurttaşların iki haftayı aşkın süreden beri evlerinde vakit geçirmelerine bağlı olarak su kullanım miktarlarının ciddi oranda arttığını ifade eden LTB Başkanı Mehmet Harmancı, yaşanan bu tabloya rağmen konut aboneleri için Nisan ayında,Şubat ayı faturalarının %80’i oranında ve tüm kapalı olan işyeri aboneleri için Nisan ayında, Şubat ayı faturalarının %50’si oranında geçici faturalandırma yapacağını vurguladı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı korona virüsü salgını nedeniyle yaşanılan bu olağanüstü süreç tamamlandığı zaman, tüm belediye aboneleri için normal faturalandırma yapılacağını ve bu dönemde yapılan geçici faturalandırılmış miktar için toplam miktardan mahsuplaşma yapılacağının da altını çizdi.

“DEVLETİN YÜZDE 25’LİK KESİNTİSİNE EK OLARAK TAHSİLAT ORANIMIZ CİDDİ DERECE DÜŞTÜ”

Devletin yerel yönetimlere olan katkısını %25 oranında azalttığını, aynı zamanda da günlük ortalama 300 Bin TL olan tahsilat miktarının günlük ortalama 30 Bin TL’ye düştüğünü belirten Başkan Harmancı ödeme yapabilecek olanların bu dönemde belediyeye ödemelerini yapabilmelerinin LTB’nin ayakta kalabilmesi için son derece önemli olduğuna da dikkati çekti. LTB Başkanı Harmancı her zaman olduğu gibi bu zor süreçte de Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Lefkoşalıların yanında olmaya devam edeceğini ve  bu sıkıntılı süreci toplumsal dayanışma içinde hep beraber atlatılacağını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Türk BelediyesiSu FaturalarıMehmet Harmancı
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