LTB ve BSD işbirliği ile “Sağlık İçin Hareket, Hareket İçin Bisiklet” turu

LTB binası otoparkında dün saat 15:00’te başlayan etkinlikte bisiklet turunun yanı sıra Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın konseri ve hediye çekilişi de yer aldı.

LTB’den başlayan bisiklet turunda bisiklet sürücüleri Kemal Aşık Caddesi, Girne Kapısı, Saray Önü, Ledra Palace, Osmanpaşa Caddesi, Mehmet Akif Caddesi ve Bedreddin Demirel Caddesi güzergahını takip ederek tekrar LTB otoparkına vardılar.

AKCAN: “BİSİKLET YOLLARININ LEFKOŞA’DA DAHA FAZLA OLMASINI TALEP EDİYORUZ”

Bisiklet Severler Derneği (BSD) Başkanı Hüseyin Akcan ve Asbaşkan Ecvet Orhon sürüş sonrasında LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya BSD’nin formasını hediye etti. BSD Başkanı Akcan başta LTB Başkanı Harmancı olmak üzere çok güzel geçen etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür ederek bisiklet yollarının Lefkoşa’da daha fazla olması yolundaki taleplerini Başkan Harmancı’ya iletti.

BAŞKAN HARMANCI: “LEFKOŞA BİSİKLET DOSTU BİR ŞEHİR OLMA YOLUNDA İLERLİYOR”

LTB Başkanı Harmancı “Bu etkinliği sistematik hale getirip, her seferinde yenilikler de katarak, daha sık aralıklarla bir festival havasında yapmak bizim üzerimize ödevdir” dedi.

Lefkoşa’nın bisiklet dostu bir şehir olma yolunda her geçen gün ilerlediğini ifade eden Harmancı, “Buradan Kanlıdere boyunca yapılacak ve 2022’de tamamlanacak 5 km’lik yürüyüş ve bisiklet yolunun (gidiş-geliş toplam 10 km) müjdesini de tekrarlamak isterim” diye konuştu.

Etkinliğe Arden Gıda, Oero Ltd., Sinbo, Deniz Plaza, Sempati Otel, Akcan Bisiklet, Velespeed, Extend, Fitstop, Lala Simit Evi ve Meriç Erülkü (Trodos Su) katkı koyarken bazı firmalar LTB otoparkında stant açarak ürünlerini tanıttı. LTB Paylaşım Mutfağı ekibi da etkinlikte mutfak yararına satış yaptı.