LTB ve Gönyeli Belediyesi’nden ‘Ortak Kanalizasyon İdaresi’ Oluşturulması Konusunda Prensip Anlaşması…

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, geçmiş yıllarda yaşanılan bir takım sorunların giderilmesi amacıyla LTB Binası’nda bir araya gelen LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli, yaptıkları toplantının ardından, ortak kanalizasyon idaresi oluşturulması konusunda prensip olarak anlaştıkları açıklandı.

15 GÜNLÜK ÇALIŞMANIN ARDINDAN TASLAK BAŞKANLARA SUNULACAK



Anlaşma gereğince, iki belediye başkanının yetkilendireceği personel, 15 günlük kısa bir çalışma gerçekleştirerek, hazırlayacakları taslağı Harmancı ve Benli’ye sunacak.İki başkan, hedefi, iki şehri ilgilendiren kanalizasyon kaynaklı problemlerin tek elden ve bilimsel temellere dayalı şekilde yönetilmesi olarak belirlerken, Lefkoşa ve Gönyeli’de yaşayan yurttaşların bu konudan kaynaklı sorunlarının minimuma indirilmesi hedeflenecek.