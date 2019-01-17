LTB ve Kadıköy Belediyesi’nden ortak çalışma

Lefkoşa Türk Belediyesi, Kadıköy Belediyesi ile ilişkilerini ileriye taşımaya devam ediyor. Bu kapsamda iki belediye arasında sosyal belediyecilik ve kültür sanat alanında yapılabilecek işbirliklerini görüşmek ve ortak çalışmalar yapmak üzere Kadıköy Belediyesi’nden bir heyet LTB’nin davetlisi olarak 2 günlüğüne ülkemize geldi.

Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın, İletişim Danışmanı Leyla Alp ve Karikatür Evi Sorumlusu Meriç Karçal’dan oluşan heyet, LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından kabul edildi. Kabulde Başkan Harmancı’ya Asbaşkan Akın Aktunç da eşlik etti. Kabulün ardından ise Mimar Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda LTB Meclis Üyeleri ve şube amirlerinin de katılımı ile iki belediyenin sunumları yapıldı.

Başkan Harmancı: Sosyal politikalar ve kültür sanat alanlarında beraber yapılabilecek çalışmalara önem veriyoruzLTB Başkanı Mehmet Harmancı kabulde yaptığı konuşmada, Kadıkoy Belediyesi ile geçtiğimiz yıldan itibaren başlattıkları bilgi ve deneyime dayalı işbirliğini daha ileriye götürme amacında olduklarını ifade ederek, özellikle sosyal politikalar ve kültür sanat alanında beraber yapılabilecek çalışmalara önem verdiklerini aktardı.

Başkan Harmancı, 2 gün sürecek çalışmalarda Kadıköy Belediyesi’nin başarılı uygulamalarını Lefkoşa’ya, LTB’nin başarılı uygulamalarının Kadıköy Belediyesi’ne aktarılması, karşılıklı bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağını, ayrıca iki şehrin yönetiminin ortak yapabilecekleri çalışmaların da ele alınacağını aktardı.

Kadıköy Belediye Başkanı Yardımcısı Bahar Yalçın ise LTB ile ortak çalışmalar içinde bulunmaktan memnuniyet duymakta olduklarının altını çizerek, yapılacak çalışmaların iki tarafın da ortak birikimini arttırabileceği bir ortamda olacağına inandığını vurguladı.