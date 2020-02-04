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LTB ve LİDER iş birliğinde kış izcilik kampı gerçekleştirildi

Esentepe’de BTMK,Esentepe Ortaokulu ve LİDER izcilerinin katılımıyla kış izcilik kampı gerçekleştirildi.

04 Şubat 2020 Salı 17:38
LTB ve LİDER iş birliğinde kış izcilik kampı gerçekleştirildi
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 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Lefkoşa İzcilik Derneği (LİDER)  iş birliğinde Esentepe’de BTMK,Esentepe Ortaokulu ve LİDER izcilerinin katılımıyla kış izcilik kampı gerçekleştirildi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Esentepe Ortokulu’nda gerçekleşen Esentepe Oymak Kış Kampı’na katılan izciler 3 gün boyunca doğada mevsim zorluklarında konaklama, barınma ve kendilerini koruma, yaşayarak öğrenme ve oymak ile birlikte hareket etmek hedefler çerçevesinde birçok eğlence,sosyal ve bilgilendirici istasyonlarından geçtiler.

Kamp sorumlusu ve LİDER Başkanı Bakiye Lord 11 yaş ve üzeri izci ve izci adaylarının katılımı ile kazasız bir şekilde sona eren kamp boyunca  katılımcıların eğlenerek öğrendikleri izciliği oldukça severek ,kendilerini koruyup kollamayı ve kişisel bakımlarını ailelerinden uzakta da yapabileceklerini göstermiş olduklarını kaydetti.

3 günlük süredeki yapılan bilgi ve eğlence istasyonlarında izcilerin özgüvenlerini ve takım ruhunu en güzel şekilde sergilediklerinin altını çizen Lord genç izcilerin yeni dostluklar,yeni paylaşımlar ile evlerine döndüklerini de sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
LTBLİDERIzcilikKampHaberKıbrıs
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