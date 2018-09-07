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LTB yarın yol çalışması yapacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) yarın yol çalışması yapacak

07 Eylül 2018 Cuma 15:29
LTB yarın yol çalışması yapacak

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’nde bulunan Devpa Süpermarket önündeki çember ile LTB 50. Yıl Fidanlığı arasında yer alan köprüde sabah saat 08:30’dan saat 13:00’ kadar çalışma yapılacak. 

Açıklamada, söz konusu güzergah çalışma sırasında trafiğe kapalı olacağından, sürücülerin ilgili bölgedeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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Anahtar Kelimeler:
YolKapalı Yol
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