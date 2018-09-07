LTB yarın yol çalışması yapacak

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’nde bulunan Devpa Süpermarket önündeki çember ile LTB 50. Yıl Fidanlığı arasında yer alan köprüde sabah saat 08:30’dan saat 13:00’ kadar çalışma yapılacak.



Açıklamada, söz konusu güzergah çalışma sırasında trafiğe kapalı olacağından, sürücülerin ilgili bölgedeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.