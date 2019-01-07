LTB Yeni Yıldaki Eğitim Çalışmalarına Yönelik Seminerle Başlıyor

LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi yeni yıla sınıf öğretmenlerine yönelik düzenleyeceği bir seminerle başlıyor.

“Görme Yetersizliğinden Etkilenen Öğrencilere Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Yapabileceği Uyarlamalar” adlı seminer 23 Ocak Çarşamba günü saat 14.30’da Arabahmet Kültür Evi’nde yer alacak. Ücretsiz olarak düzenlenecek seminer Uzman Bahar Üzümcü tarafından verilecek.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, engellemeyen Lefkoşa Birimi altında kurulduğu günden bugüne hem özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetleri hem de birçok sosyal ve eğitsel çalışmaların da içerisinde yer aldığı çeşitli etkinliklerle özel gereksinimli bireylerin hayatına dokunan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) 2019 yılında da bu çalışmalarını aralıksız olarak sürdürecek.

Belli bir program çerçevesinde tüm yıla yayılan bir etkinlikler programı hedefleyen LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi yeni yıla sınıf öğretmenlerine yönelik düzenleyeceği bir seminerle başlıyor.