LTB Zabıta Şubesi’nden unlu gıda ve süt ürünü uyarısı

LTB Zabıta Şubesi’nden yapılan açıklamada tüm işletmelerin halk sağlığı konusuna yasal kıstaslara uyması gerektiği dile getirilirken, sabah saatlerinde dükkanların önüne açıkta ve sağlık koşullarına uygun olmayacak şekilde bırakılan tüm unlu gıda mamulleri ve süt ürünlerinin toplatılacağı vurgusu yapıldı.