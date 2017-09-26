LTB Zabıtaları okul önlerinde öğrencilere yardımcı oluyorlar

Lefkoşa Türk Belediyesi Zabıta ve Trafik Şubesi, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde okul önlerinde trafikte güvenliğin ve akışın sağlanması için öğrencilere yardımcı oluyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Zabıta ve Trafik Şubesi ekipleri LTB sınırlarında bulunan okulların önlerinde araç sürücülerini yönlendirerek, trafikte herhangi bir sorun yaşanmasının ve öğrencilerin trafikte güvenli şekilde okullarından çıkışını sağlıyorlar.

LTB Zabıta ve Trafik Şubesi Amiri Türkay Klermo, LTB olarak şehirdeki trafikte güvenliğin ve akışın sağlanması için Lefkoşa Polis Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde çalıştıklarını ve bu işbirliği nedeniyle Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şube Amiri Şevket Derindağ’a teşekkür etti.