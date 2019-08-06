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LTB’de Batı Nil Virüsü Ve Hamam Böceği İle Mücadele Eğitimi tamamlandı

06 Ağustos 2019 Salı 15:17
LTB’de Batı Nil Virüsü Ve Hamam Böceği İle Mücadele Eğitimi tamamlandı

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Birimi personeli, yerel yönetimlerin asli görevlerinden olan sivrisinek, hamamböceği ve haşere ile mücadele yöntemlerine ilişkin eğitim aldı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre 2019 yılı için LTB ile Envirotek firması arasında imzalanan ihale kapsamında gerçekleştirilen eğitim, firma çalışanlarından Biyolog Didem Ekşioğlu tarafından verildi.

Biyolog Didem Ekşioğlu tarafından verilen eğitimde hamamböceği ile ilgili tür tanıtımı, yaşam döngüleri, yaşam alanları, yaydığı hastalıklar ile ilgili bilgiler aktarıldı. Eğitim kapsamında ayrıca LTB personeli, Biyolog Ekşioğlu ile birlikte aktarılan bilgileri sahada uyguladı.

Eğitim boyunca, hamamböceğinin yanı sıra sivrisinek ile ilgili kaynak tespiti, tür tanımlamaları, kültürel ve fiziksel mücadelenin yanı sıra biyolojik ilaçlamanın önemi vurgulanarak, bilimsel olarak da tuzak kurulup tür tespit çalışmaları da yapıldı.

Eğitimde vektörler ile mücadele yanında bu yıl ülkede görülen Batı Nil Virüs hastalığı ile ilgili ayrıntılı bilgiler de LTB personeline aktarıldı. Virüsün tanımı, nasıl ortaya çıktığı, mücadeleye ilişkin yerel yönetimlere düşen görevler gibi konularda bilgilerin verildiği eğitimde, personelin virüse ilişkin soruları cevaplandı.

(BRT/TAK)

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