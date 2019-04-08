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LTB’de İnteraktif Müzik Ritim Terapi ve Ritmorkestra tanıtımı yapıldı

08 Nisan 2019 Pazartesi 15:43
LTB’de İnteraktif Müzik Ritim Terapi ve Ritmorkestra tanıtımı yapıldı
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Engellemeyen Lefkoşa Birimi ve Mavi Sanat Çocuk Atölyesi iş birliğinde LTB Toplantı salonunda düzenlenen İnteraktif Müzik Ritim Terapi ve Ritmorkestra tanıtımı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Müzik Eğitmeni ve Ritmoterapi alanında çalışmalar yürüten Ritmoterapist Ezgi Bertiz’in konuşmacı olduğu tanıtım etkinliğinde katılımcılara Ritim Terapi’nin tarihsel bilgileri, uygulama alanları, özel gereksinimli bireylerle yapılan müzik ritim terapileri ve sonuçları aktarıldı.

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Tanıtımda interaktif bir şekilde el göz koordinasyonu çalışmaları ile beynin iki bölümünün aynı anda kullanımı çalışmaları yapılırken katılımcılara özellikle Down Sendromu, dikkat eksikliği, hiperaktivite ve stres kaynaklı öfke kontrolü olmayan çocuklarla yapılan ritim çalışmalarının nasıl yarar sağladığı yapılan çalışmalarla aktarıldı. (BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
LTB
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