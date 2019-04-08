LTB’de İnteraktif Müzik Ritim Terapi ve Ritmorkestra tanıtımı yapıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Engellemeyen Lefkoşa Birimi ve Mavi Sanat Çocuk Atölyesi iş birliğinde LTB Toplantı salonunda düzenlenen İnteraktif Müzik Ritim Terapi ve Ritmorkestra tanıtımı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
Müzik Eğitmeni ve Ritmoterapi alanında çalışmalar yürüten Ritmoterapist Ezgi Bertiz’in konuşmacı olduğu tanıtım etkinliğinde katılımcılara Ritim Terapi’nin tarihsel bilgileri, uygulama alanları, özel gereksinimli bireylerle yapılan müzik ritim terapileri ve sonuçları aktarıldı.