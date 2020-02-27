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‘LTB’de yeniden tehlike çanları mı çalıyor?’

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanlığı Seçimi yasaklarına günler kala Lefkoşa Türk Belediye Meclisi’ne apar topar getirilen ve oy çokluğu ile onaylanan 10 Milyon Türk Liralık yeni borçlanmayı endişeyle izliyoruz.” denildi.

27 Şubat 2020 Perşembe 13:26
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‘LTB’de yeniden tehlike çanları mı çalıyor?’

Cumhurbaşkanlığı Seçimi yasaklarına günler kala Lefkoşa Türk Belediye Meclisi’ne apar topar getirilen ve oy çokluğu ile onaylanan 10 Milyon Türk Liralık yeni borçlanmayı endişeyle izliyoruz.

Yaklaşık bir ay önce belediye meclisine getirilen bütçenin içerisinde yer almayan bu borçlanma, bir hafta önce belediye meclis üyelerimizin gündemine getirilmiş ve seçim yasaklarından önce alelacele meclis gündemine taşınmıştır.

Geçmişte bir belediye başkanı zamanında yapılan borç yapılanması dışında ilk defa bu kadar büyük miktarda bir borçlanmanın Cumhurbaşkanlığı Seçimi yasaklarına günler kala gündeme gelmesi endişe vericidir.

Dahası borcun içeriğine baktığımızda, gerekçe olarak 6 Milyon TL olan miktarının proje için, 4 Milyon TL olan miktarının ise nakit olarak belediye kasasına konması amacıyla istendiğini görmekteyiz.

Bugüne kadar bu ölçekteki projeleri dış fonlar ile yapmayı başaran Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, bugün belediyenin içinde bulunduğu ekonomik durum göz önüne alındığında dış fonlardan yararlanmanın daha da önemli olduğuna inanıyoruz.

Buna ek olarak Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ne 2 ay kalmışken belediye kasasında sıcak para bulundurmak için yapılan 4 Milyon TL borçlanmayı ise doğal olarak bizlere 2010 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesi borçlanılan 10 Milyon Sterlinlik miktarı hatırlatmaktadır.

Bu sebeplerden dolayı LTB Meclisi’nde oylanan yeni borçlanma gündemine meclis üyelerimiz onay vermediğini ve konunun takipçisi olacağını kamuoyuna duyururuz.”

Anahtar Kelimeler:
CTPLTBBoçlanmaCumhurbaşkanlığı SeçimiLefkoşa Türk Belediye Meclisi
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