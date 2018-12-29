LTB’den çocuklara yeni yıl etkinliği

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından tarihi Bandabuliya Sahnesi’nde bugün (29.12.2018) LTB İngilizce kurslarına katılan çocuklara yönelik yeni yıl etkinliği düzenlendi.

LTB Halkla İlişkiler Şubesi organizasyonu ile Devpa Süpermarket sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte İzel Seylani tarafından yazılan ve oynatılan Karagöz Sihirli Sebzeler oyunu çocukların beğenisini topladı.

Oyun sonrasında çocuklar Noel Baba ile bol bol fotoğraf çektirmenin keyfini yaşayarak LTB ve Devpa Süpermarket tarafından hazırlanan hediyeleri aldılar. Etkinlikte ayrıca, şarkılar eşliğinde dans edip eğlenen çocuklar etkinlik sonunda ise Gezi Treni ile tarihi surlariçi’ni dolaştılar.





