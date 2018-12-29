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LTB’den çocuklara yeni yıl etkinliği

29 Aralık 2018 Cumartesi 16:27
LTB’den çocuklara yeni yıl etkinliği

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından tarihi Bandabuliya Sahnesi’nde  bugün (29.12.2018) LTB İngilizce kurslarına katılan çocuklara yönelik yeni yıl etkinliği düzenlendi.

LTB Halkla İlişkiler Şubesi organizasyonu ile  Devpa Süpermarket sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte İzel Seylani tarafından yazılan ve oynatılan Karagöz Sihirli Sebzeler oyunu çocukların beğenisini topladı.

Oyun sonrasında çocuklar Noel Baba ile bol bol fotoğraf çektirmenin keyfini  yaşayarak LTB ve Devpa Süpermarket tarafından hazırlanan hediyeleri aldılar. Etkinlikte ayrıca, şarkılar eşliğinde dans edip eğlenen çocuklar etkinlik sonunda ise Gezi Treni ile tarihi surlariçi’ni dolaştılar.



 

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Anahtar Kelimeler:
LTB
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