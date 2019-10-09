LTB’den denetim

Belediyeden yapılan açıklamaya göre denetimler kapsamında 3 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi; Netto Market isimli iş yerine sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan, Varol Döner isimli iş yerine izinsiz iş yeri çalıştırmaktan, Çember Restoran, Merana Coffee, Cihan’ın Mutfağı’na ise izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştırmalarından dolayı para cezası kesildi…

Şanlıruha Restoran ve Cafe Ltd isimli iş yerinin izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan; Holly Mutfak Cafe Restaurant isimli iş yerinin ise bunlara ek olarak gayrı sıhhi ortam nedeniyle faaliyeti durduruldu.

Belediyeler Yasası kapsamında Elfida Kafe isimli işyeri de izinsiz, sağlık karnesiz çalışmaktan dolayı kapatıldı…

Denetimler sonucu Benim Adım Cemil isimli iş yerinden son kullanma tarihi geçmiş ürün ve ürün etiket bilgisi olmayan 2 birim mal müsadere edildi.

(LTB/MAIL)