LTB’den okullara ‘ara’ dokunuş

Lefkoşa Türk Belediyesi, Başkent Lefkoşa’ya bağlı okullarda başlattığı temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladı.
Okulların ara tatile girmesine az bir süre kalan başlatılan çalışmalar kapsamında okul bahçelerindeki yabani otlar yanında çevrede oluşan kirli görüntüler ortadan kaldırıldı, okul bahçesinde bulunan ağaçlar budandı, çitlerin bakımı yapıldı.
LTB Temizlik Şubesi ve Park Bahçeler Trafik Aydınlatma Şubesi işbirliğinde yürütülen çalışmalar sömestr tatili boyunca devam ederken 17 Şubat’ta başlayacak ikinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi öncesinde Lefkoşa belediye sınırları içerisinde yer alan toplam 35 okulda çalışmalar tamamladı.
(BRT/MAIL)