LTB’den ücretsiz yaz kursları

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Okulların kapanmasıyla birlikte öğrencilerin yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri amacıyla yaz kursları başlatıyor.

Surlariçi ve Haspolat bölgelerindeki öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek olan kurslara kayıtlar bölge muhtarlıklarına yapılacak. Ücretsiz gerçekleştirilecek olan kurslar için son kayıt tarihi 28 Haziran Cuma günü.

Kurslara yönelik detaylı bilgi 0548 852 0582 numaralı telefondan temin edilebilir.

Kurs Kategorileri ve bilgileri:

Çevre ve Geri Dönüşüm Atölyesi

Yena Hacışevki

Her Pazartesi 09:00-10:00, Bandabuliya Sahnesi, 9-12 yaş

Her Çarşamba 09:00-10:00, Haspolat İlkokulu, 9-12 yaş

Modern Dans Atölyesi

Melike Özyakar

Her Pazartesi 5-8 yaş, Her Perşembe 8-15 Yaş, 15:30-17:00, Bandabuliya Sahnesi

Her Salı 16:00-17:30, Haspolat İlkokulu, 6-15 yaş

Koro ve Ritim Atölyesi

Ezgi Bertiz

Her Çarşamba 09-10:00, Bandabuliya Sahnesi, 6 yaş ve üzeri

Her Pazartesi 09:00-10:00, Haspolat İlkokulu, 6 yaş ve üzeri

Tiyatro ve Yaratıcı Drama

Sevim Özdağ

Her Perşembe 11:00-12:00, Bandabuliya Sahnesi, 5-12 yaş

Her Salı 11:00-12:00, Haspolat İlkokulu, 5-12 yaş

