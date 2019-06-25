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LTB’den ücretsiz yaz kursları

25 Haziran 2019 Salı 13:59
LTB’den ücretsiz yaz kursları

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Okulların kapanmasıyla birlikte öğrencilerin yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri amacıyla yaz kursları başlatıyor.

Surlariçi ve Haspolat bölgelerindeki öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek olan kurslara kayıtlar bölge muhtarlıklarına yapılacak. Ücretsiz gerçekleştirilecek olan kurslar için son kayıt tarihi 28 Haziran Cuma günü.
Kurslara yönelik detaylı bilgi 0548 852 0582 numaralı telefondan temin edilebilir.
Kurs Kategorileri ve bilgileri:

Çevre ve Geri Dönüşüm Atölyesi
Yena Hacışevki
Her Pazartesi 09:00-10:00, Bandabuliya Sahnesi, 9-12 yaş
Her Çarşamba 09:00-10:00, Haspolat İlkokulu, 9-12 yaş
Modern Dans Atölyesi
Melike Özyakar
Her Pazartesi 5-8 yaş, Her Perşembe 8-15 Yaş, 15:30-17:00, Bandabuliya Sahnesi
Her Salı 16:00-17:30, Haspolat İlkokulu, 6-15 yaş
Koro ve Ritim Atölyesi
Ezgi Bertiz
Her Çarşamba 09-10:00, Bandabuliya Sahnesi, 6 yaş ve üzeri
Her Pazartesi 09:00-10:00, Haspolat İlkokulu, 6 yaş ve üzeri
Tiyatro ve Yaratıcı Drama
Sevim Özdağ
Her Perşembe 11:00-12:00, Bandabuliya Sahnesi, 5-12 yaş
Her Salı 11:00-12:00, Haspolat İlkokulu, 5-12 yaş

(BRT/MAIL)

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LTB
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