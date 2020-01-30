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LTB’nin depremzedeler için topladığı malzemeler Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na teslim edildi

30 Ocak 2020 Perşembe 12:31
LTB’nin depremzedeler için topladığı malzemeler Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na teslim edildi

LTB’nin depremzedeler için başlattığı kampanyada topladığı malzemeler Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na teslim edildi.
LTB İdari Hizmetler Şubesi tarafından yürütülen 3 günlük kampanya süresince bağışlanan 1965 parça kıyafet ve 470 battaniye, bu sabah Kızılay’a verildi.

Teslim sırasında konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Esat Altay, LTB’nin depremzedeler için topladığı malzemeleri teslim almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, KKTC halkının birlik içinde gösterdiği duyarlılığa teşekkür etti.

LTB İdari Hizmetler Şube Amiri Münevver Atakan ise, Türkiye’de meydana gelen depremin ardından başlattıkları kampanyaya gösterilen ilgiye teşekkür ederek, KKTC halkının duyarlılığından mutluluk duyduklarını belirtti.

Atakan, bağış kampanyası süresince özverili şekilde çalışan 125 kişilik LTB ekibine ve katkı koyan şirketlere teşekkür ederek, LTB olarak ihtiyaç sahiplerine katkı sağlayabilmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

(BRT/TAK)

Anahtar Kelimeler:
LTBDepremzedeKızılayGündemKıbrıs
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