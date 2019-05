LTB’nin gece denetimlerinde 13 iş yerine ceza kesildi, bazı mallar müsadere edildi

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Dinero Off Licence, Cebe 2 Market, Kayıkhane Off Licence, Semamar Market, Switch On Off Licence, Dereboyu Market, Okut Off Licence, Kampanya Market ve Bin Çavuş Cafe isimli iş yerlerine sağlık karnesiz personel çalıştırdıkları nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para ceza kesildi.

Köylüm Pansiyon isimli iş yerine izinsiz çalışmaktan, Harabe Bilardo Salonu isimli iş yerine izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan, Mahmut Başarır İnternet Cafe isimli iş yerine izinsiz çalışmaktan, Pilav Dünyası isimli iş yerine gayrı sıhhi ortam ve sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan dolayı para cezası kesildi.

Reis Süpermarket (Merkez) isimli iş yerinden 40 birim (260 adet) donmuş ürün erimiş olduğundan, Kampanya Market isimli iş yerinden 2 birim ürün (10,025 gr) hatalı muhafaza edildiğinden, Okut Off Licence isimli iş yerinden 7 Birim (40 adet) ürün son kullanım tarihi geçmiş olduğundan, Holly Food Restoran isimli iş yerinden 3 birim (10 kg) ürün uygun olmayan muhafaza koşullarından dolayı müsadere edildi.