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LTB’nin iş yerlerine denetimleri devam ediyor

27 Haziran 2019 Perşembe 09:58
LTB’nin iş yerlerine denetimleri devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.

Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 10 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 101 iş yeri denetlendi.

Yapılan denetimlerde LTB tarafından 7 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi.

Urfamar Market’te 9 birim (57 adet) ürün tarihi geçmiş olduğundan ve Belça(Merkez)’da 2 birim (9 adet) ürün etiketsiz olduğundan dolayı müsadere edilmiştir.

Lu Nails isimli işletmeye, gayrı sihhi ortam nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyledir:
Gıda Deposu 7, Market 27, Off licence 6, Spor Salonu 6, Restoran 11, Döner Salonu 3, Dondurma İmalatı 1, Kafeterya 8, Kuaför Salonu 4, Eğitim Merkezi 5, Yurt 1, Oto Galeri 11, Pansiyon 3, Kahvehane 3, Oto Yıkama 1, Hotel 2, Büfe 1, Su Satış Bayi 1.

(BRT/MAIL)

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LTB
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MUTLU SON 2019-06-27 10:10:18

MUTLU SON HAMMAMINI NİÇİN DENETLEMEZSİNİZ ?ANLAYAMADIK

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