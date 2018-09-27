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LTB’nin, “Şiddete karşı yan yana projesi”

Aile içi şiddetle mücadele etmek amacıyla Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Avrupa Birliği mali desteği ile yürütmekte olduğu “Şiddete Karşı Yan Yana Projesi” kapsamında sivil toplum örgütleri ve muhtarlarla çalışma toplantısı yapıldı.

27 Eylül 2018 Perşembe 17:04
LTB’nin, “Şiddete karşı yan yana projesi”

LTB’den verilen bilgiye göre, ayrı günlerde gerçekleştirilen toplantılarda, LTB’nin aile içi şiddetle mücadele kapsamında sunduğu hizmetler ve LTB Kadın Sığınma Evi’nin işleyişi ile ilgili sivil toplum örgüt temsilcileri ve muhtarlar bilgilendirildi. 

Toplantılarda, ayrıca Şiddete Karşı Yan Yana Projesi’nin amaçları ve planlanan faaliyetler anlatıldı. 

Sivil toplum örgütleriyle yapılan çalışma toplantısında katılan örgütlerin rol almak istedikleri faaliyetler ve takip edilecek çalışma planı belirlendi. İlerleyen günlerde farklı çalışma grupları ile ayrı toplantılar düzenlenecek. 
Muhtarlarla yapılan toplantıda mahallelerde planlanan faaliyetler de tanıtılarak, muhtarların bölgelerinde tespit ettikleri şiddet vakalarıyla ilgili neler yapabilecekleri de aktarıldı. 

Bu kapsamda toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve aile içi şiddetle ilgili farkındalığı artırmak üzere mahallelerde yürütülecek çalışmalar muhtarlarla koordinasyon içinde, Katılımcı Demokrasi ve Lefkoşa İnsan Hakları Şehri çalışmalarıyla eşgüdümlü yürütülecek.

Aralık 2017 tarihinde başlayan ve 3 yıl sürecek olan Şiddete Karşı Yan Yana Projesi çerçevesinde, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılık konusunda farkındalığı artırılması, daha geniş kapasiteli bir sığınma evinin oluşturulması ve şiddetle mücadele eden direnişçilere yönelik koruma ve destek hizmetlerinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
LTBşiddetle MücadeleHaberGündemKıbrıs
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