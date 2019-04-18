LTB’nin Sunduğu 6. Kaff Festivali Kapsamında, Özel Gereksinimli Bireyler Sinemayla Buluşturuldu

LTB’den verilen bilgiye göre, YDÜ-Telsim iş birliğinde YDÜ Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi festival kapsamındaki “Engelsiz Sinema” etkinliklerine ev sahipliği yaptı.

8 -12 Nisan tarihleri arasında günde iki seans olarak gerçekleşen “Engelsiz Sinema” bölümü YDÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile LTB Engellemeyen Lefkoşa Komisyonu tarafından organize edildi



5 GÜNDE 7 FİLMLİK PROGRAMÇağlayan Çocuk Evi, Algım, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi, Armel Özel Eğitim Merkezi ve Umut Otizm Derneği’nden özel gereksinimli bireylerin katıldığı festival gösterimlerinde “Koyun Shaun”, “Mesaj”, “8 Saniye”, “Yukarı”, “Alice Harikalar Diyarında”, “İnanılmaz Örümcek Adam”, “Oceans” filmleri özel gereksinimli bireylerle buluştu.Sinema filmlerinde görme engelliler için sesli betimleme, işitme engelliler için işaret dili kullanılması, kullanım konforunu artırmak ve bütünlüğü sağlamak açısından “hissedilebilir yüzey görme engelli yolu”, kafeteryasında kullanılmak üzere görme engelliler için kabartma yazılı menüler, engelli park yerleri ve diğer gereksinimlerini karşılayan teknik donanımı ile özel gereksinimli bireylerin her türlü ihtiyaçlarına cevap veren Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi’ndeki “Engelsiz Sinema”ya katılan bireyler festivalde keyifli 5 gün geçirdi.