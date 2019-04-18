Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni...
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Sanal alemin son fenomen oyunu PUBG yasaklandı!
Fenomen oyun PUBG yasaklandı!
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra insanı geride bırakabilir'
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra...
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!

LTB’nin Sunduğu 6. Kaff Festivali Kapsamında, Özel Gereksinimli Bireyler Sinemayla Buluşturuldu

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) sunduğu “6. Kıbrıs Avrupa Filmleri Festivali” (KAFF) kapsamında yer alan “Engelsiz Sinema” gösterimleri 5 gün boyunca özel gereksinimli bireyler için yapıldı.

18 Nisan 2019 Perşembe 13:11
LTB’nin Sunduğu 6. Kaff Festivali Kapsamında, Özel Gereksinimli Bireyler Sinemayla Buluşturuldu
banner44

LTB’den verilen bilgiye göre, YDÜ-Telsim iş birliğinde YDÜ Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi festival kapsamındaki “Engelsiz Sinema” etkinliklerine ev sahipliği yaptı.
8 -12 Nisan tarihleri arasında günde iki seans olarak gerçekleşen “Engelsiz Sinema” bölümü YDÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile LTB Engellemeyen Lefkoşa Komisyonu tarafından organize edildi

banner41
5 GÜNDE 7 FİLMLİK PROGRAM
Çağlayan Çocuk Evi, Algım, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi, Armel Özel Eğitim Merkezi ve Umut Otizm Derneği’nden özel gereksinimli bireylerin katıldığı festival gösterimlerinde “Koyun Shaun”, “Mesaj”, “8 Saniye”, “Yukarı”, “Alice Harikalar Diyarında”, “İnanılmaz Örümcek Adam”, “Oceans” filmleri özel gereksinimli bireylerle buluştu.
Sinema filmlerinde görme engelliler için sesli betimleme, işitme engelliler için işaret dili kullanılması, kullanım konforunu artırmak ve bütünlüğü sağlamak açısından “hissedilebilir yüzey görme engelli yolu”, kafeteryasında kullanılmak üzere görme engelliler için kabartma yazılı menüler, engelli park yerleri ve diğer gereksinimlerini karşılayan teknik donanımı ile özel gereksinimli bireylerin her türlü ihtiyaçlarına cevap veren Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi’ndeki “Engelsiz Sinema”ya katılan bireyler festivalde keyifli 5 gün geçirdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne’de gıda işletmeleri ”gece baskınlarıyla” denetleniyor
Girne’de gıda işletmeleri ”gece baskınlarıyla” denetleniyor
Lefkoşa’da uyuşturucu! 2 kişi tutuklandı
Lefkoşa’da uyuşturucu! 2 kişi tutuklandı
Özersay, Çavuşoğlu ile görüştü
Özersay, Çavuşoğlu ile görüştü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim