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“LTB’ye aday olacağıma dair bir beyanım olmadı. Olmayacağıma dair de bir beyanım olmadı”

Gülşah Sanver Manavoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

25 Mart 2022 Cuma 09:55
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“LTB’ye aday olacağıma dair bir beyanım olmadı. Olmayacağıma dair de bir beyanım olmadı”
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GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER
Hakkında çıkan LTB Başkan adaylığı haberleri hakkında konuşan Manavoğlu, “Önemli olan her eve her sokağa girebilecek, Lefkoşalılar tarafından kabul görmüş ve yönetebilecek birinin LTB başkanı olması gerekmektedir. Bu konuda benim herhangi bir yerde LTB’ye aday olacağıma dair bir beyanım olmadı. Olmayacağıma dair de bir beyanım olmadı. Bu konular hem biraz kamuoyunun nabzını yoklamayla, hem aile içi istişarelerle hem de kendi içinizde düşüneceğiniz ve tartışacağınız konulardır. Ben aday olacağımı da söylemedim aday olmayacağımı da söylemedim. Bu sürecin nasıl ilerleyeceğini hep birlikte göreceğiz” dedi.

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