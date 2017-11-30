Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
103984
ALTIN
160.732
DOLAR
3.9270
STERLİN
5.3023
EURO
4.6734
Bedeninizi bu cihaz belirleyecek!
Bedeninizi bu cihaz belirleyecek!
Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?
Tırnak yemeği bırakabilirsiniz!
Bu kez doktorları uyardı: Hamilelere şeker yüklemesi yapmayın
Canan Karatay'dan bu kez doktorlara...
Facebook yüzünüzün resmini isteyebilir
Facebook yüzünüzün resmini isteyebilir
'Kadınlar mükemmel şoför ama ortam çok riskli"
'Kadınlar mükemmel şoför ama..."

LTL'de 'gezici sınıf' tartışması, oybirliğiyle sonlandı

LTL'de ‘gezici sınıf’ ile ‘sabit sınıf’ modeli tartışması yaşandı. Okul yönetimi içinde tansiyonun ara ara yükselmesine neden olan tartışma, yapılan toplantılar sonrası anlaşmaya varılarak son buldu.

30 Kasım 2017 Perşembe 10:22
LTL'de 'gezici sınıf' tartışması, oybirliğiyle sonlandı
banner10

Kıbrıs Postası'ndan Ertuğrul Senova'nın haberine göre; Avrupa Birliği (AB) destekli teknolojik sınıfların öğrenciler tarafınca daha etkin kullanılması adına uygulanan ‘gezici sınıf’ modeli, yaklaşık 5 yıldan bu yana Lefkoşa Türk Lisesi’nde (LTL) uygulanıyor. Gezici sınıf modelinde, geleneksel ‘sabit sınıf’ modelinden farklı olarak, öğrenciler bazı dersleri farklı sınıflarda işliyor. 

Gezici sınıf modeline artık gereksinim kalmadığını düşünen okul yönetiminden bir kesim, sınıfların yeterli teknolojiye ulaştığını, öğrencilerin sırt çantalarını sırtında taşımasının elzem olduğunu ve soğuk kış günlerinde öğrenci için sabit bir barınma noktası olması gerektiğini düşünerek, sabit sınıf modeline geri dönülmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan gezici sınıf modelinin devamını isteyen kesim ile sabit sınıf modelini destekleyen kesim arasında ufak çapta bir tartışma yaşandı. Seslerin yükseldiği tartışma, kısa süre içerisinde anlaşmaya varılarak son buldu.

ASPARAGAS HABER

Kıbrıs Postası’na konuşan Okul Müdürü Mustafa Şevketoğlu, yaşanan olayın bazı medya kuruluşları tarafından çarptırılarak aktarılmasından yakındı. 

Bazı internet gazetelerinin “tartışma sendikalı ve sendikasız öğretmenler arasında çıktı” ve “Eğitim Bakanlığı’na bağlı yetkililer, Lefkoşa Türk Lisesi’ne geldi” şeklinde haberler yazdığını belirten Şevketoğlu, yapılan haberlerin asparagas olduğuna vurgu yaptı.

Yaşanan tartışma sırasında, sendikanın arabulucu bir görev üstlendiğini belirten Şevketoğlu, Bakanlıkta Eğitim Dairesi Müdürü’nün dahi bulunmadığını hatırlatarak, herhangi bir merciinin okulu ziyaret etmediğini dile getirdi. 

'SABİT SINIF' DÖNEM SONUNA KADAR DENENECEK

Yaklaşık 5 yıldır uygulanan gezici sınıf uygulamasının haklı bir uygulama olduğunu belirten Şevketoğlu, artık tüm sınıfların yeterli teknolojiye ulaştığını, öğrencinin çantasını sırtında taşımasının elzem olduğunu ve soğuk kış günlerinde öğrenci için sabit bir barınma noktası olması gerektiğini belirterek, yapılan toplantılar sonrası, demokratik bir kararla sabit sınıf modelini birinci dönemin sonuna kadar deneme kararı aldıklarını kaydetti.

KOMİTE DENETLEYECEK

Kurulacak komite ile sabit sınıf modelinin dönem sonuna kadar denetleneceğini belirten Şevketoğlu, ikinci dönemde yeniden gezici sınıf modeline geçileceğini kaydetti. Şevketoğlu, denetleme mekanizmasının çıkartacağı sonuçlara çözüm bulmak için adımlar atılacağını ifade etti. 

EĞİTİM AKSADI

Öte yandan Kıbrıs Postası’na konuşan öğrenciler, yaşananlar sonrasında derslerde aksamalar yaşandığını ve bazı derslerin yapılamadığını kaydetti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Biyolojik ilaçma 3 yıl daha sürerse çam kese böceğinden tamamen kurtulunacak"
"Biyolojik ilaçma 3 yıl daha sürerse çam kese böceğinden tamamen kurtulunacak"
Erhürman: "Mağusa kültür başkenti olacak "
Erhürman: "Mağusa kültür başkenti olacak "
1-31 Aralık çocukluk çağı kanserleri farkındalık ayı...
1-31 Aralık çocukluk çağı kanserleri farkındalık ayı...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim