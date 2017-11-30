LTL'de 'gezici sınıf' tartışması, oybirliğiyle sonlandı

Kıbrıs Postası'ndan Ertuğrul Senova'nın haberine göre; Avrupa Birliği (AB) destekli teknolojik sınıfların öğrenciler tarafınca daha etkin kullanılması adına uygulanan ‘gezici sınıf’ modeli, yaklaşık 5 yıldan bu yana Lefkoşa Türk Lisesi’nde (LTL) uygulanıyor. Gezici sınıf modelinde, geleneksel ‘sabit sınıf’ modelinden farklı olarak, öğrenciler bazı dersleri farklı sınıflarda işliyor.

Gezici sınıf modeline artık gereksinim kalmadığını düşünen okul yönetiminden bir kesim, sınıfların yeterli teknolojiye ulaştığını, öğrencilerin sırt çantalarını sırtında taşımasının elzem olduğunu ve soğuk kış günlerinde öğrenci için sabit bir barınma noktası olması gerektiğini düşünerek, sabit sınıf modeline geri dönülmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan gezici sınıf modelinin devamını isteyen kesim ile sabit sınıf modelini destekleyen kesim arasında ufak çapta bir tartışma yaşandı. Seslerin yükseldiği tartışma, kısa süre içerisinde anlaşmaya varılarak son buldu.

ASPARAGAS HABER

Kıbrıs Postası’na konuşan Okul Müdürü Mustafa Şevketoğlu, yaşanan olayın bazı medya kuruluşları tarafından çarptırılarak aktarılmasından yakındı.

Bazı internet gazetelerinin “tartışma sendikalı ve sendikasız öğretmenler arasında çıktı” ve “Eğitim Bakanlığı’na bağlı yetkililer, Lefkoşa Türk Lisesi’ne geldi” şeklinde haberler yazdığını belirten Şevketoğlu, yapılan haberlerin asparagas olduğuna vurgu yaptı.

Yaşanan tartışma sırasında, sendikanın arabulucu bir görev üstlendiğini belirten Şevketoğlu, Bakanlıkta Eğitim Dairesi Müdürü’nün dahi bulunmadığını hatırlatarak, herhangi bir merciinin okulu ziyaret etmediğini dile getirdi.

'SABİT SINIF' DÖNEM SONUNA KADAR DENENECEK

Yaklaşık 5 yıldır uygulanan gezici sınıf uygulamasının haklı bir uygulama olduğunu belirten Şevketoğlu, artık tüm sınıfların yeterli teknolojiye ulaştığını, öğrencinin çantasını sırtında taşımasının elzem olduğunu ve soğuk kış günlerinde öğrenci için sabit bir barınma noktası olması gerektiğini belirterek, yapılan toplantılar sonrası, demokratik bir kararla sabit sınıf modelini birinci dönemin sonuna kadar deneme kararı aldıklarını kaydetti.

KOMİTE DENETLEYECEK

Kurulacak komite ile sabit sınıf modelinin dönem sonuna kadar denetleneceğini belirten Şevketoğlu, ikinci dönemde yeniden gezici sınıf modeline geçileceğini kaydetti. Şevketoğlu, denetleme mekanizmasının çıkartacağı sonuçlara çözüm bulmak için adımlar atılacağını ifade etti.

EĞİTİM AKSADI

Öte yandan Kıbrıs Postası’na konuşan öğrenciler, yaşananlar sonrasında derslerde aksamalar yaşandığını ve bazı derslerin yapılamadığını kaydetti.