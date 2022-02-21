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LTL önünde bomba paniği

Lefkoşa Türk Lisesi önündeki iki paket polisi alarma geçirdi...

21 Şubat 2022 Pazartesi 13:48
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LTL önünde bomba paniği
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Lefkoşa Türk Lisesi önünde iki şüpheli çanta polisi harekete geçirdi.

Yapılan ihbar üzerine bomba inceleme uzmanları olay yerine gitti. Polis bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Fünye ile iki paket de patlatıldı anacak bomba ile ilgili bir emareye rastlanmadığı öğrenildi.

Polisten verilen bilgi ise şu şekilde:

Bugün saat 11:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Atatürk Kültür Merkezi’nin bahçesi içerisinde bulunan çitler arasına bırakılan iki şüpheli bavulun polisin bilgisine gelmesi üzerine, polis ekipleri tarafından olay yerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Akabinde, bomba imha ekipleri tarafından bavullara müdahale edilmiş olup, bavullar içerisinde muhtelif kıyafetlerin olduğu saptandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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