Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
Teknolojinin Tehdit Ettiği 7 Meslek
Vücut sıcaklığı ile şarj olabilen saat
Vücut sıcaklığıyla şarj olan saat
Whatsapp'tan 3 yeni özellik birden!
Whatsapp'tan 3 yeni özellik birden!
Yeni iPhone tasarımı ortaya çıktı, Huawei'nin ikizi gibi!
Yeni iPhone tasarımı ortaya çıktı
2 iPhone modelinin satışına yasak geldi
2 iPhone modelinin satışına yasak
banner40

Lübnan'da fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:20
Lübnan'da fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor

Lübnan'da bir haftadan beri etkili olan yağışlardan sonra pazar günü başlayan şiddetli Norma fırtınası ve dağlık bölgelerde görülen yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Lübnan Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muin el-Merabi, yaptığı yazılı açıklamada, bir haftayı aşkın süredir ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlar dolayısıyla 18 mülteci kampında su baskını yaşandığını belirtti.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı yardım örgütleri ile hayır kuruluşları tarafından söz konusu mültecilere geçici konaklama yerleri temin edildiğini vurgulayan Merabi, yağışların durmasının ardından zarar gören kamplarda çalışmaların tamamlanmasıyla mültecilerin kaldıkları yerlere geri döneceğini aktardı.

Lübnan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada pazar günü başlayan ve bugün soğuk dalgaya dönüşen Norma fırtınasının yarın sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, saatteki hızı 90 kilometreye varan fırtınanın Lübnan'da nadir görüldüğü ifade edildi.

SURİYELİ BİR KIZ ÇOCUĞU SELE KAPILDI

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Minye bölgesinde yaşayan Suriyeli bir ailenin kız çocuğu sele kapılarak kayboldu.

banner41
Çocuğun ailesinin ve bölge sakinlerinin belediye ve sivil savunma birimlerine haber vermesi üzerine arama çalışmalarının başlatıldığı aktarılan haberde, söz konusu kız çocuğunun 8 yaşında olduğu ve saatlerdir devam eden yoğun arama çalışmalarına rağmen henüz bulunamadığı ifade edildi.

Doğu kesimlerindeki dağlık bölgelerde yoğun kar yağışının etkili olduğu Lübnan'da, başkent Beyrut ve kuzey bölgelerinde ise fırtına ve su taşkınları yaşandı.

Lübnan Kızılhaç birimleri, ülkenin kuzeyindeki Suriye sınırına yakın Sumakiye beldesinde yer alan mülteci kampındaki Suriyelileri sel felaketine karşı dün tahliye etti.

Çadırların yağışlardan zarar görmesinin ardından tahliyeleri gerçekleştirilen yaklaşık 100 mülteci aile, Lübnan Kızılhaç'a ait araçlarla güvenli yerlere taşındı.

Sumakiye'den tahliye edilerek çocuklarıyla bir okula yerleştirilen Suriyeli mültecilerden Ömer el-Halebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanak yağışlar nedeniyle selin aniden kampı bastığını ve çocuklarını son anda kurtardıklarını anlattı.

Halebi, okulun her bir sınıfına 30-40 kişinin yerleştirildiğini ve dünden beri uyumadıklarını söyledi.

Lübnan'daki mülteciler için kış mevsimi, çadırlarının kış şartlarına dayanıksız olması ve sobaları için mazot bulamamalarından dolayı çetin geçiyor. Ülkedeki mülteci kamplarında geçen senelerde de soğuklar nedeniyle can kayıpları olmuştu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
LübnanFırtına
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başsavcı Yardımcısı Sarper Altıncık oldu
Başsavcı Yardımcısı Sarper Altıncık oldu
CTP’li Meclis Üyeleri'nden Arter'e sert eleştiri!
CTP’li Meclis Üyeleri'nden Arter'e sert eleştiri!
Yetki Erdoğan'da
Yetki Erdoğan'da

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim