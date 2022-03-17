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Lüks yaşamlarından vazgeçmeliler!

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, hükümeti eleştirdi.

17 Mart 2022 Perşembe 13:58
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Lüks yaşamlarından vazgeçmeliler!
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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun, marketlere yönelik denetimlere kendisinin de katılacağını açıklamasını eleştirerek bunun komik olduğunu öne sürdü.

“Bir torba gübrenin 750 TL, mazotun 21 TL olduğu ve elektriğe yüzde 300 zam yapılan bir ülkede üretim olmaz, üretimin olmadığı yerde ucuzluk hiç olmaz” diyen İzzet İzcan, yaşananların halkla alay etmek olduğunu iddia etti.

İzcan yazılı açıklamasında, Türk Lirası’na bağımlılığın ekonomiyi yerle bir ettiğini savunarak, UBP-DP-YDP hükümetine fon ve vergileri düşürmeleri, üretimi teşvik etmeleri, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almaları ve tüketime dayalı lüks yaşamlarından vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

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