Lush Cafe'de yangın

Lefkoşa’da Tanzimat sokak üzerinde faaliyet gösteren Lush Cafe'de saat 16.00 sıralarında baca içerisinde biriken yağların oluşan ısıdan dolayı alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yangına ilişkin olarak yapılan açıklamada, yangın sonucunda çatı katında bulunan baca, baca motoru ile 2 adet klima dış ünitesi, bar bölümünün hasır kamıştan mamul tavanı ve bina dışında bulunan 2 tonluk su deposunun yanarak zarar gördüğünü ve çıkan dumandan dolayı tüm duvarların islendiği bildirildi.

Polisin soruşturması devam ediyor.