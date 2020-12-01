Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Üst Düzey BM Yetkilisi Jane Holl Lute’u kabul etti.

11.30'da Cumhurbaşkanlığı’nda başlayan görüşme görüşme saat 14.00'te tamamlandı.

Adaya önceki akşam gelen Lute, Rum lider Nikos Anastasiadis ile saat 19.00’da bir araya gelecek, yarın ise Yunan hükümet yetkilileriyle görüşmek üzere Atina ardından da New Yok’a gidecek.

Lute’un Ankara programı ise henüz netleşmedi.

Tatar: "Lute'a 5+1 konferansın olması gerektiğini söyledik"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lute ile yaptığı görüşmeden sonra yaptığı açıklamada "5'li konferansın olmasını talep ettiklerini" açıkladı.

Ersin Tatar yeni bir sürecin başlatılması gerektiğini Lute’a ilettiğini açıkladı.

Daha önceki zeminlerdeki müzakere süreçlerinde Kıbrıslı Türklerin mağdur olduğunu farklı bir zeminde görüşmelerin başlaması gerektiğini söyledi.

Lute’a Kıbrıslı Türklerin haklarını anlattıklarını ifade eden Tatar, Kıbrıs’ın eski Kıbrıs olmadığını kaydederek Doğu Akdeniz’deki gelişmelere işaret etti.

Lute’un kendisini hep dinlediğini not aldığını dile getiren Tatar Lute’un çalışmalarında "5+1" konferansın olmasını sağlamaya çalıştığını söyledi.

“Ben kendisine 5+1 konferansın olması gerektiğini söyledim. İki devlet gerçeğini anlatmak için daha fazla görüşmeye gereksinim vardır” diyen Tatar Lute’un çalışmaları için teşekkür etti.

Lute ile yapılan görüşmede Maraş konusunun gündeme gelmediğini sözlerine ekleyen Tatar "Kendisi 5+1 konferans için gelmiştir" dedi.