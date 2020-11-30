Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kendilerini uyaran polise saldırdılar
Kendilerini uyaran polise saldırdılar
İSTİNAF, AKACAN’IN TALEBİNİ REDDETTİ
İSTİNAF, AKACAN’IN TALEBİNİ REDDETTİ
Biri 10 diğeri 20 ay hapis cezası aldı
Biri 10 diğeri 20 ay...
Bir kişiye 15 ay, 2 kişiye 4 yıl hapis cezası
Bir kişiye 15 ay, 2...
14 yaşındaki çocuğu boynundan ve dudağından öptü
14 yaşındaki çocuğu boynundan ve...

Lute adada!

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, adaya geldi.

30 Kasım 2020 Pazartesi 10:04
666 Okunma
Lute adada!

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, liderlerle görüşmek üzere dün gece adaya geldi.

Edinilen bilgiye göre Lute, bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüşecek.

Lute Salı günü ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı bir araya gelecek.

Jane Holl Lute’un 2 Aralık’ta adadan ayrılarak Atina’ya geçmesi bekleniyor.

Atina temasının ardından New York’a gidecek olan Lute’un Ankara temaslarını Avrupa Birliği Konseyi’nin Aralık toplantısı sonrası yapması bekleniyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİ İÇİN SON BEYAN TARİHİ 31 ARALIK
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİ İÇİN SON BEYAN TARİHİ 31 ARALIK
TRAFİKTE SON BİR HAFTADA 791 RAPOR
TRAFİKTE SON BİR HAFTADA 791 RAPOR
EN ÇOK YAĞIŞ KANTARA, MEHMETÇİK VE ÇAYIROVA’DA KAYDEDİLDİ
EN ÇOK YAĞIŞ KANTARA, MEHMETÇİK VE ÇAYIROVA’DA KAYDEDİLDİ
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim