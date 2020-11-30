Lute adada!

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, liderlerle görüşmek üzere dün gece adaya geldi.

Edinilen bilgiye göre Lute, bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüşecek.

Lute Salı günü ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı bir araya gelecek.

Jane Holl Lute’un 2 Aralık’ta adadan ayrılarak Atina’ya geçmesi bekleniyor.

Atina temasının ardından New York’a gidecek olan Lute’un Ankara temaslarını Avrupa Birliği Konseyi’nin Aralık toplantısı sonrası yapması bekleniyor.