Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, bu akşam Kıbrıs’a geliyor.

Rum haber kaynaklarına göre, bu akşam adaya gelecek olan Lute, yarın ise iki liderle bir araya gelecek.

Lute’un yarın sabah 11.00’de Rum Başkanlık Sarayında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, öğleden sonra 17.00’de ise Cumhurbaşkanlığında, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla bir araya geleceği ve adadan ayrılmasından önce, Pazartesi günü yeniden liderlerle bir araya gelmesinin ihtimal dâhilinde olduğu da belirtiliyor.