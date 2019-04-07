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Lute, bugün liderlerle görüşecek

BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Lute, bugün liderlerle görüşecek.

07 Nisan 2019 Pazar 09:23
Lute, bugün liderlerle görüşecek
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute bugün liderlerle ayrı ayrı görüşecek.

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Lute 10.00’da Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’le, 14.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya gelecek. Lute bu hafta başında her iki liderle telefonda görüşmüştü.

Geçici özel danışman Jane Holl Lute, liderlerle Şubat ayının başında da bir araya gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Jane Holl Lute
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