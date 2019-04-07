BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute bugün liderlerle ayrı ayrı görüşecek.
Geçici özel danışman Jane Holl Lute, liderlerle Şubat ayının başında da bir araya gelmişti.
BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Lute, bugün liderlerle görüşecek.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute bugün liderlerle ayrı ayrı görüşecek.
Geçici özel danışman Jane Holl Lute, liderlerle Şubat ayının başında da bir araya gelmişti.