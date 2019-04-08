Adada bulunan BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute dün liderlerle ayrı ayrı görüştü.

Sabah saatlerinde Rum Yönetimi Başkanı Nicos Anastasiadis ile 2 saat 15 dakika görüşen Lute, öğleden sonra da KKTC’ne geçerek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Cumhrubaşkanlığı’nda biraraya geldi.

BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Lute her iki görüşmenin ardından açıklama yapmadı.

Öte yandan Lute-Akıncı ile görüştüğü saatlerde Anasatsiadis-Lute görüşmesine ilişkin Rum basınından medyaya haberler düştü.

Güneydeki haber kaynaklarına göre Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis , Anastasiadis’in Lute’a Guterres Çerçevesi kapsamında yeni fikirler sunduğunu belirtti.

Bu arada, Rum haber kaynakları, Anastasiadis’in görüşmede ortaya koyduğu fikirlerden bir tanesinin, “Kıbrıs sorununun çözümünün ardından, dönüşümlü başbakan ile Kıbrıslı Rum başkan ve Kıbrıslı Türk başkan yardımcısının olacağı parlamenter bir sistem” olduğunu da iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu,ise Akıncı-Lute görüşmesinin ardından açıklama yaparak, siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım konusunda Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in tavrından vazgeçmediğini tespit etmiş bulunduklarını söyledi.

Anastasiadis’e tepki gösteren Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise, Rum Lider Anastasiadis’in masaya yeni taşıdığı söylenen fikirlerin siyasi eşitliği sulandırdığını ve ‘bayat’ olduğunu kaydetti.