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Lute için ilk onay Türk tarafından geldi

BM’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi görevine Jane Holl Lute’nin atanmasına ilişkin ilk onayın, Kıbrıs Türk tarafından geldiği öğrenildi.

11 Haziran 2018 Pazartesi 09:34
Lute için ilk onay Türk tarafından geldi

Kıbrıs Postası'dan Ertuğrul Senova'nın haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) yaklaşık 9 aydır, ‘yarım asırlık düğüm’ için özel temsilci atamadı. Ağustos 2017’de Espen Barth Eide’nin istifası sonrası, BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın üstlendiği bu önemli görev için, süreç içerisinde Rosemary DiCarlo ve Jane Holl Lute gibi isimlerin atanacağı yönünde iddialar oluştu.

Son olarak Güney basını, Amerikalı Jane Holl Lute’nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, kendisini Kıbrıs sorunu özel temsilcisi olarak ataması konusundaki teklifini kabul ettiğini yazdı.

Kıbrıs Postası muhabirinin ulaştığı bilgilere göre Lute’nin, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atanmasına ilişkin iddiaların doğru olduğu ve atama kararına ilk onayı Kıbrıs Türk tarafının verdiği öğrenildi. 

Türk tarafının, Kıbrıs sorunun çözümüne ilişkin pozitif yaklaşımı karşısında, başta Güney Kıbrıs olmak üzere İngiltere ve Yunanistan’ın da Lute için onay verdiği öğrenildi. 

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BM’nin süreçle ilgili yakın zamanda takvim çalışması yapacağı ve atamanın gerçekleşmesi için Türkiye ile diğer garantör devletler arasında mekik dokunduğu da edinilen bilgiler arasında. 

“TÜRKİYE 24 HAZİRAN'I BEKLİYOR”

Öte yandan Güney basınında çıkan bazı iddialar ise, atamanın gerçekleşmesi için BM’nin Türkiye’den onay beklediği ve Türkiye’deki seçimlerden sonra gelişmeler olacağı değerlendirmesinde bulunuyor. İddialar, Ankara’nın bu atamayı kabul etmesi halinde, Lute’nin, 9-12 Temmuz tarihlerinde adaya gelebileceği yönünde şekilleniyor. 

Basında çıkan bu iddialara ilişkin henüz Birleşmiş Milletler tarafından bir doğrulama gelmedi. 

ANASTASİADİS: “FİKRİMİZ SORULMADI”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Lute’nin adaya gelişine ilişkin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği açıklamasında, kendilerine yönelik bir nabız yoklaması olmadığını söylemişti. Anastasiadis, Türkiye’nin Lute’nin atanmasına onay vermesi ve müzakerelerinin başlama ihtimalinin en kısa sürede irdelenmeye başlanmasını umut ettiğini vurgulamıştı.

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